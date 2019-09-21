15-летний мотоциклист погиб в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области по вине пенсионера погиб 15-летний подросток, управлявший мотоциклом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, 18 сентября в дежурную часть управления полиции города Степногорска поступила информация о том, что в поселке Бестобе на пересечении улиц Мира-Покрышкина произошло ДТП.

«Прибывшие стражи порядка установили, что в 18:40 в поселке Бестобе 72-летний пенсионер, местный житель, управляя автомашиной марки «Mitsubishi RVR», двигаясь по улице Мира и осуществляя маневр поворота на второстепенную улицу Покрышкина, не уступил дорогу мотоциклу марки «Racer». Мотоциклом управлял 15-летний подросток, который двигался в противоположном направлении по улице Мира и допустил столкновение», - рассказали в ведомстве.

В результате аварии 15-летний девятиклассник скончался в больнице. Его пассажир, 16-летний десятиклассник, получил тяжелые ранения (СГМ, ЗЧМ, перелом ключицы) и находится в больнице.

«По данному факту ведется досудебное производство по ч. 3 ст. 345 УК РК. Водитель автомашины был трезв», - добавили в пресс-службе ДП региона.

Полицейские просят пожилых водителей быть крайне внимательными и осторожными на дорогах.