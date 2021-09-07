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    16:50, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    15-летний казахстанец взял «бронзу» турнира по настольному теннису в Словении

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    ОТОЧЕЦ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Алан Курмангалиев выиграл бронзовую медаль на международном турнире по настольному теннису в Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Турнир состоялся в Оточеце. В нем приняли участие спортсмены из 20 стран Европы, Азии, Америки.

    В соревновании среди 15-летних теннисистов отлично выступил чемпион Казахстана из Караганды Алан Курмангалиев. Он сыграл шесть матчей, одержал пять побед, что и принесло ему «бронзу».


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