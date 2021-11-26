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15-летний алматинец после ссоры с матерью уехал к другу в ВКО

26 Ноября 2021 10:35
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15-летний алматинец после ссоры с матерью уехал к другу в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 15-летний алматинец после ссоры с матерью уехал к другу в Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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24 ноября в 09.20 часов в УП города Усть-Каменогорска был доставлен 15-летний житель города Алматы. В ходе разбирательств выяснилось, что 22 ноября ученик 10 класса поссорился с мамой и решил уехать к другу в Восточно-Казахстанскую область, с которым знаком с тех пор, когда они жили в одной деревне в Катон-Карагайском районе.

Подросток заранее созвонился с приятелем и предупредил о приезде. Прибыв в один из крупных ТРЦ города, школьник продал свой смартфон за 180 тысяч тенге, затем на городском автовокзале за 15 тысяч тенге договорился с таксистом доехать до Усть-Каменогорска.

При въезде в областной центр в районе села Саратовка Уланского района такси остановили инспекторы службы БПП ДП ВКО, при проверке выяснилось, что один из пассажиров проходит по ориентировке как без вести пропавший. Подростка передали инспектору по делам несовершеннолетних Иртышского ОП УП города Усть-Каменогорска и доставили в отдел полиции, предприняты меры по возвращению его домой.

В настоящее время в связи с тем, что родители подростка проживают в другом городе, он помещен в Центр адаптации несовершеннолетних Усть-Каменогорска, где будет находиться до передачи законным представителям при предъявлении подтверждающих документов.

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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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