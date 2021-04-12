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    00:40, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    15-летней казахстанке в аэропорту Санкт-Петербурга помог МИД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуацию с 15-летней казахстанкой Томирис Айтжановой в аэропорту Санкт-Петербурга прокомментировали в МИД РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Гражданка РК прилетела в Санкт-Петербург через город Стамбул. Со слов родственника, в Россию прибыла для лечения, однако соответствующих документов не имела. Вместе с тем, как сообщила Пограничная служба ФСБ РФ, в едином портале государственных услуг информация о данной гражданке отсутствует.

    Тем не менее, Генеральное консульство РК оказало максимальное содействие, и несовершеннолетняя гражданка РК была допущена на территорию РФ в индивидуальном порядке. В то же время обращаем внимание граждан Республики Казахстан на необходимость неукоснительного соблюдения правил прохождения государственной границы Российской Федерации», - отметил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    «Ни на какое лечение она туда не летала, зная обо всех правилах, с нарушением прилетела в Санкт-Петербург. Наши граждане абсолютно не хотят придерживаться правил чужой страны, зато в СМИ раздувают шум и всячески пытаются свой вопрос решить», - подчеркнул он.

    Ранее СМИ сообщали , что 15-летняя гражданка Казахстана не может покинуть аэропорт Санкт-Петербурга.


    Теги:
    Международная деятельность Главная МИД РК Общество Россия
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