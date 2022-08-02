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15 лет тюрьмы получил мужчина за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю дочь друга
2 Августа 2022 20:58

15 лет тюрьмы получил мужчина за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю дочь друга

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К пятнадцати годам тюрьмы приговорил суд 37-летнего мужчину, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своего друга в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как установило следствие, гражданин М. поссорившись с родными, пришел ночевать в дом своего друга. После того, как все заснули, гость увидел в комнате 11-летнюю дочь друга и пытался ее изнасиловать.

Ребенок не растерялся и стал кричать. На ее крики о помощи отреагировали отец и дядя. Они вызвали полицию, что позволило оперативно задержать подозреваемого на месте преступления.

В последующем он был заключен под стражу и этапирован в следственный изолятор.

Для установления всех обстоятельств совершенного правонарушения, была проведена судебно-медицинская экспертиза, выводы которой в совокупности с показаниями потерпевшей, свидетелей и признательными показаниям подозреваемого – гражданина М., позволили предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 24 ч.3 УК РК и 120 ч. 4 УК РК «Покушение на изнасилование».

Собранные следователем УП Алатауского района доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения. Приговором Алатауского районного суда виновному – гражданину М. назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

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