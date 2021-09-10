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    10:00, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    15 лет тюрьмы грозит сбытчику наркотиков в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте гашиша в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, у задержанного изъяли два килограмма гашиша, что относится к особо крупному размеру.

    Досудебное расследование идет по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Ранее мужчина был судим за имущественное преступление.

    «Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет. За сбыт наркотиков законодательством предусмотрена строгая ответственность. Всего с начала года в области выявлено 139 наркоправонарушений, из них 35 фактов сбыта. Изъято почти 287 кг различных наркотических средств», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с наркотиками для mail.ru Правоохранительные органы
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