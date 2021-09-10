15 лет тюрьмы грозит сбытчику наркотиков в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте гашиша в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, у задержанного изъяли два килограмма гашиша, что относится к особо крупному размеру.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Ранее мужчина был судим за имущественное преступление.

«Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет. За сбыт наркотиков законодательством предусмотрена строгая ответственность. Всего с начала года в области выявлено 139 наркоправонарушений, из них 35 фактов сбыта. Изъято почти 287 кг различных наркотических средств», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев.