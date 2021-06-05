15 кг наркотиков изъяли полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 15 кг наркотиков за четыре дня изъяли полицейские ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За четыре дня республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» полицейские ВКО выявили восемь уголовных и три административных наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств В сфере легального оборота были выявлены два уголовных проступка, а также три факта административных правонарушений.

В одной из аптек области допущен безрецептурный отпуск кодеиносодержащих лекарственных препаратов. В отношении фармацевта аптеки составлен административный протокол по ч.1. ст.426 КР КоАП «Нарушение правил фармацевтической деятельности».

«В ходе проведения операции «Дәрмек» в Усть-Каменогорске у себя дома был задержан 31-летний мужчина, у которого при обыске двора дома и надворных построек в гараже была изъята коробка со 109 полимерными пакетами с пылеобразными веществами растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом и один полимерный пакет с пылеобразным веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Также в бане обнаружены три бумажных свертка и один полимерный пакет с пылеобразным веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению специалиста, изъятое вещество является гашишом общим весом почти 10 килограммов», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

При проверке одного из ТОО, занимающейся оптовой поставкой и реализацией химических реактивов и прекурсоров на территории ВКО, выявлено нарушение по ст. 427 К РК об АП «Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров«.

Из незаконного оборота изъято более 14 килограммов наркотических средств и психотропных веществ: четыре килограмма марихуаны, 10 килограммов гашиша и более 90 граммов психотропного вещества альфа-PVP.

