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    00:44, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    15 кг марихуаны обнаружили в авто полицейские области Улытау

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - 15 кг марихуаны обнаружили в салоне автомобиля полицейские области Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Во исполнение комплексного плана на 2023-2025 годы в рамках ОПМ «Қарасора-2023» при реализации оперативной информации на трассе Жезказган-Кызылорда остановлен автомобиль Kia Cerato под управлением 46-летнего водителя.

    Также в салоне находились двое мужчин в возрасте 30 лет и 41 года.

    Во время досмотра салона транспорта изъята клетчатая сумка, принадлежащая 30-летнему пассажиру, внутри которой находились четыре полиэтиленовых мешка с растительными веществами зеленого цвета со специфическим запахом.

    Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются марихуаной весом около 15 кг.

    Кроме того, в салоне автомобиля обнаружено мясо, предположительно сайги, принадлежащее 41-летнему пассажиру.

    По факту назначены соответствующие экспертизы.

    Ведется досудебное расследование по ст. 297 и ст. 339 УК РК.


    Теги:
    Кызылординская область Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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