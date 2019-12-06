15% казахстанских женщин считают, что муж вправе бить жену
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент республиканского общественного объединения «Ассоциация деловых женщин Казахстана», член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Раушан Сарсембаева рассказала об отношении казахстанских женщин к насилию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы поддерживаем акцию Казахстан без насилия. Мы провели ряд мероприятий в рамках акций. Хочу сказать, что сегодня в Казахстане проживает 9,7 млн женщин, а это 52 % населения, они вносят свой существенный вклад, а также обеспечивают благополучие нации. Но вместе с тем, жизнь женщин находится в зоне повышенного риска. По данным ООН, только за 2018 год каждое третье преступление было совершено против женщин», - сказала Раушан Сарсембаева на пресс-конференции в СЦК.
По ее словам, 15 % казахстанских женщин считают, что муж вправе бить свою жену, а на селе каждая пятая женщина считает насилие нормой.
«Данное положение женщин в стране очень волнует гражданское общество. В связи с этим для расширения прав и возможностей женщин самые крупные женские организации объединились и создали Альянс женских сил Казахстана. Он начал свою деятельность в сентябре этого года», - отметила спикер.
Р. Сарсембаева подчеркнула, что миссия альянса заключается в повышении качества жизни и благосостояния женщин в Казахстане.
«Сформулированы конкретные цели, направленные на расширение прав и экономических возможностей женщин. Во-первых, это устранение преследований и домогательств, борьба с харассментом и ужесточение ответственности за преступления, связанных с бытовым насилием», - заключила она.
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