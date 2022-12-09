15 казахстанских вузов готовят специалистов в области HR

9 Декабря 2022, 12:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев представил основные подходы к формированию полноценного института человеческих ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из следующих условий повышения эффективности государственного аппарата, перехода к стратегическому управлению персоналом, является повышение профессионализации, конкурентоспособности и компетентности кадров. Данный подход позволит использовать стратегические инструменты прогнозирования потребностей в кадрах, управления корпоративной культурой, талант-менеджмента и т. д., которые широко используются во многих развитых странах», – сказал Дархан Жазыкбаев на HR форуме «HR на государственной службе: переход к стратегическому управлению персоналом».

По его словам, разработанные подходы к формированию Агентства как полноценного HR-института включают в себя направления подготовки и реализации HR-стратегии, проведения функционального анализа деятельности государственных органов, сертификации кадровых служб, изменения их функционала и формата работы, поиска талантов, корпоративной культуры государственных служащих и др.

На сегодняшний день в Казахстане 15 вузов, включая Академию государственного управления, готовят специалистов в области HR. Из них на уровне бакалавриата – 8, на уровне магистратуры – 10 образовательных программ. Для качественного преобразования Агентства в полноценный стратегический HR-институт будет использован высокий потенциал Академии, которая в перспективе должна стать научно-исследовательским центром по подготовке человеческих ресурсов, повышению их качества.

«В этом направлении в Академии будут проводиться специальные обучающие курсы для представителей служб управления персоналом с выдачей соответствующих сертификатов. Эти курсы позволят в будущем преобразить HR-услуги и создать пул талант-менеджеров – высококвалифицированных специалистов по персоналу с востребованными компетенциями. Все изменения в сфере государственной службы, в целом, ориентированы на становление профессионального государственного аппарата через эффективное использование человеческих ресурсов, удовлетворение запросов общества и повышение благосостояния народа», – отметил спикер.