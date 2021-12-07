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15 кабинетов поддержки инклюзивного образования работают в Акмолинской области

7 Декабря 2021 09:07
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15 кабинетов поддержки инклюзивного образования работают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области открылся кабинет поддержки инклюзивного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, кабинет поддержки инклюзивного образования в селе открыт в рамках государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы «Расширение сети ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования».

В онлайн-мероприятии приняли участие заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Ботагоз Дюсенова, руководитель отдела дошкольного и общесреднего образования Асемгуль Сулейменова, директора школ, координаторы инклюзивного образования, психологи, социальные педагоги образовательных школ и родители.

«Сегодняшнее мероприятие имеет очень важную роль для нашего района. Ресурсный кабинет поддержки инклюзивного образования, расположенный в стенах школы, создает свободное пространство для дружелюбной атмосферы в развитии детей с особыми образовательными потребностями», - отметила руководитель отдела образования по Астраханскому району Гульсум Шаяхметова.

Как уточнили в ведомстве, в 2021 году из областного бюджета выделено более 83 млн тенге для открытия восьми кабинетов. Всего по области насчитывается 15 кабинетов поддержки инклюзивного образования.

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#Акмолинская область   #Образование  
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Автор:

Оксана Матасова

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