15 кабинетов поддержки инклюзивного образования работают в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области открылся кабинет поддержки инклюзивного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, кабинет поддержки инклюзивного образования в селе открыт в рамках государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы «Расширение сети ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования».
В онлайн-мероприятии приняли участие заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Ботагоз Дюсенова, руководитель отдела дошкольного и общесреднего образования Асемгуль Сулейменова, директора школ, координаторы инклюзивного образования, психологи, социальные педагоги образовательных школ и родители.
«Сегодняшнее мероприятие имеет очень важную роль для нашего района. Ресурсный кабинет поддержки инклюзивного образования, расположенный в стенах школы, создает свободное пространство для дружелюбной атмосферы в развитии детей с особыми образовательными потребностями», - отметила руководитель отдела образования по Астраханскому району Гульсум Шаяхметова.
Как уточнили в ведомстве, в 2021 году из областного бюджета выделено более 83 млн тенге для открытия восьми кабинетов. Всего по области насчитывается 15 кабинетов поддержки инклюзивного образования.
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