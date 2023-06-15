15 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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назад (1927—2015) родился— казахский дирижёр, домбрист, Народный артист СССР (1985).

Родился в селе Уялыкум (ныне в Жангалинском (Жанакалинском) районе, Западно-Казахстанская область Казахстана).

Учился в Камыш-Самарской школе им. С. Кирова в Жанаказане. В десять лет маленький домбрист Шамгон стал победителем областной олимпиады, в двадцать — лауреатом республиканского конкурса домбристов.

Окончил факультет народных инструментов Казахской консерватории им. Курмангазы в Алма-Ате: по классу домбры — у народного артиста Казахской ССР К. Жантлеуова, классу скрипки — у И.Лесмана и классу дирижирования — у А. Жубанова и доцента Л. Шаргородского. В 1964 году окончил отделение оперно-симфонического дирижирования Ленинградской консерватории по классу Э. Грикурова.

С 1952 года — художественный руководитель и главный дирижёр Казахского государственного оркестра народных инструментов им. Курмангазы, сменив его основателя А. Жубанова. В 1953 году на IV Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте оркестр завоевал золотую медаль. Профессионализм Ш. Кажгалиева, дирижёра и организатора, позволил заметно улучшить репертуар оркестра за счет более глубокого изучения национальной музыкальной классики, кюев народных композиторов от Курмангазы и Даулеткерея до Дины Нурпеисовой и Сугура, вошедших в золотой фонд казахской культуры. В коллективе формировалась буквально вся музыкально-народная элита Казахстана от Дины Нурпеисовой до Майры Мухамед-кызы.

Под его руководством оркестр исполнял произведения М. Глинки, Л. Бетховена, В. Моцарта, Г. Берлиоза, П. Чайковского, С. Рахманинова, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Д. Шостақовича, А. Жубанова, М. Тулебаева, Г. Жубановой, С. Мухамеджанова.

Одновременно с помощью фольклориста Болата Сарыбаева собирал в оркестре подлинно народные инструменты, большая часть из которых была утеряна или забыта. Энтузиасты смогли отыскать и восстановить 9 казахских музыкальных инструментов, которые успешно использовали в оркестре.

Создал десятки методических программ и пособий учебного репертуара. Обработал для оркестра народных инструментов более 200 произведений казахских, русских, зарубежных композиторов, написал партитуры 20 кюев из творческого наследия Ахмета Жубанова.

Оркестр стал участником многих международных и республиканских форумов, фестивалей, конкурсов, декад, праздников, трибун, конференций. Он выступал не только у себя в республике и по всему СССР, а позже СНГ, но и за рубежом — Польша, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, Дания, Португалия, Италия, Индия, Афганистан, Китай и т. д.

С 1968 по 1971 год — руководитель Государственного симфонического оркестра Казахской ССР.

С 1971 года — вновь руководитель Казахского государственного оркестра народных инструментов им. Курмангазы.

С 1970 года занимается педагогической деятельностью в Казахской консерватории им. Курмангазы (с 1980 — профессор).

С 1992 года — художественный руководитель Карагандинского академического оркестра народных инструментов им. Таттимбета. Свой полувековой художественный опыт использовал для подъёма профессиональной культуры и исполнительского мастерства вверенного ему коллектива. Маэстро приехал со своей концепцией работы создать оригинальный репертуар на основе регионального фольклорного материала и лучших концертных произведении казахской, русской и зарубежной классики и композиторов стран СНГ и мира. Так впервые в музыкальной практике Республики появились оперы «Абай» и «Кыз Жибек» в сопровождении народного оркестра в концертном исполнении.

Награды и звания: Народный артист Казахской ССР (1967), Народный артист СССР (1985), Государственная премия Казахской ССР (1982), Орден Трудового Красного Знамени (1959), Орден Дружбы народов (1981), Орден «Знак Почёта», Орден Парасат (1997), Орден Отан (2007), Почётный гражданин Уральска.

назад (1953) родился- государственный и политический деятель Республики Казахстан, почётный сотрудник Комитета национальной безопасности, генерал-майор.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт им В.И. Ленина, инженер-металлург (1974); Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске (1978).

Трудовая деятельность: мастер Бестюбинской обогатительной фабрики, начальник ОТК рудника «Юбилейный» комбината «Каззолото» (1974-1975); аппаратчик Чимкентского свинцового завода (1976-1977); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник отделения управления Комитета государственной безопасности по Чимкентской области (1978-1989); заместитель начальника отделения управления КГБ по Гурьевской области (1989-1991); начальник отдела Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1989-1991); заместитель начальника управления КНБ по Южно-Казахстанской области (1994-1995); начальник управления КНБ по Акмолинской области (1995-1997); начальник департамента КНБ по г. Акмоле (Астане) и Акмолинской области (1997-1999); начальник департамента КНБ по г. Астане (1999-2001); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2001-2007); начальник департамента КНБ РК по Атырауской области (03.2007-08.2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2007-2011).

Награжден орденом «Даңқ» 2-й ст. (2005); 17 медалями.

назад (1954) родился- аким Восточно-Казахстанской области.

Родился в г. Павлодаре. Окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-строитель (1976).

Трудовая деятельность: мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой» (1976-1981); инструктор Экибастузского горкома КПСС (1981-1983); заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой» (1983-1987); заместитель председателя Экибастузского горисполкома (1987-1991); управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой» (1991-1992); глава Экибастузской городской администрации (1992-1993); глава администрации, аким Павлодарской области (1993-1997); аким Северо-Казахстанской области (1997-1999); заместитель Премьер-Министра РК (1999-2000); первый заместитель Премьер-Министра РК (2000-2001); аким Павлодарской области (2001-2003); Премьер-Министр РК (2003-2007); министр обороны РК (2007-2009); глава компании в сфере экологической энергетики (2010-2012); министр по энергетике и инфраструктуре, член коллегии Евразийской экономической комиссии (2012-2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.

Награжден орденами «Барыс» III степени, II степени (1999, 2004), «Знак Почета» (1986); «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» (2012); медалью «10 жыл Астана» (2008); памятным почетным знаком, посвященным 90-летию Бауыржана Момышулы (2008).

назад (1977) родился- заместитель генерального директора НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби, специальность: тележурналистика. Магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: в разные годы работал ведущим программ на телеканалах «Астана», «Хабар 24», «Atameken Business Channel», руководителем пресс-службы АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»; возглавлял службу по фильмопроизводству НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Коституциясына 25 жыл» и «ҚР Ақпарат саласының үздігі».

назад (1978) родился- советник-посланник Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки).

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (1999), экономист.

Трудовая деятельность: специалист ТОО «Темир-Экс» (1997-1998); главный специалист Комитета туризма Министерства транспорта, коммуникаций и туризма РК (1999); главный специалист, исполняющий обязанности начальника отдела Агентства по туризму и спорту РК (1999-2000); главный специалист Комитета по антидемпинговому контролю Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (2000-2001); главный специалист Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК (2001-2002); консультант, заместитель заведующего отделом внешних связей канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2004); заместитель начальника управления ТОО «КазМунайГаз-Сервис» (2004); главный инспектор центра внешней политики Администрации Президента РК, главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК (2004-2006); директор департамента внутренней администрации, руководитель аппарата МЭБП РК (05.2006-11.2006); заместитель председателя, советник правления союза «Атамекен» (2006-2007); исполнительный директор АО «Казахтелеком» (2007-2010); региональный директор по странам Европы АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» (2010); заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013); председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК (2013-2014); председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); вице-министр по инвестициям и развитию РК (2016-2018); председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК (01.2018-12.2018); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 2019 года).

назад (1982) родилсяначальник Штаб-департамента МВД РК.

Родился в Северо-Казахстанской области. Образование высшее, в 2003 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, в 2006 году Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовая деятельность:

С 2003 по 2004 годы – дознаватель отдела дознания Центрального отдела полиции УВД г. Караганды; с 2004 по 2007 годы – следователь следственного отдела УВД Казыбекбийского района ДВД Карагандинской области; с 2007 по 2012 годы – старший инспектор, старший инспектор по особым поручениям, главный инспектор по особо важным делам Штаба МВД Республики Казахстан; с 2012 по 2014 годы – заместитель начальника Управления организационно-аналитической работы, Координационного управления Штаба МВД Республики Казахстан; с 2014 года – начальник Управления организационно-аналитической работы Штаба МВД Республики Казахстан; с 2017 года – заместитель начальника Штаба МВД Республики Казахстан.

На занимаемой должности с февраля 2020 года.

назад (1991) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Окончил Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Журналист».

Трудовая деятельность:

Корреспондент телеканала «Алматы» (2010); ведущий корреспондент Дирекции информационных программ телеканала КТК (2010-2014); редактор-ведущий ток-шоу «Бәрі де мүмкін» телеканала «Ел Арна» (2013-2014); ведущий программы «Hello Қазақстан» телеканала «Qazaqstan» с участием иностранных граждан (2014); ведущий программы «Ұлттық өнім», Ведущий экономических новостей на телеканале «Qazaqstan» (2014-2015); первый заместитель директора Дворца школьников г.Алматы (2015); главный редактор казахского отдела телеканала «Алматы», ведущий программ «Алматы апталығы», «Өткір тіл» (2015-2016); ведущий программы «Мәселе», «Шаңырақ», «Ашық алаң» на телеканале «Qazaqstan» (2017); ведущий программы «1001 түн» (2022).

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, Член Комитета по социально-культурному развитию (с 28.03.2023).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Медаль «Шапағат» (2021).