15 иностранцев стали жертвами рабства в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане государственной помощью воспользовались 15 иностранных граждан, ставших жертвами торговли людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За первое полугодие этого года мы оказали специальные социальные услуги 15 иностранцам», - сообщила заместитель директора департамента социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК Гаухар Калмакова во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Она напомнила, что помощь иностранным гражданам, ставшим жертвами торговли людьми, оказывается в Казахстане с прошлого года.

Всего по стране открыты и работают 14 кризисных центров, которые предоставляют услуги 123 людям.

«Помощь жертвам торговли людьми предоставляется за счет государственного бюджета. Пострадавшим оказывается 8 видов услуг: социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические и правовые услуги – независимо от наличия факта возбуждения уголовного дела. Эти нормы распространяются на граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства», - уточнил начальник управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Самат Кусетов.

Ранее сообщалось, что что ежегодно органы внутренних дел Казахстана регистрируют более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми. С начала года было зарегистрировано 110 таких фактов. В топ стран, куда вывозят казахстанцев в рабство, вошли Бахрейн и Южная Корея.