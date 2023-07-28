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    11:30, 28 Июль 2023 | GMT +6

    15 иностранцев стали жертвами рабства в Казахстане

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    Фото: mk.ru
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане государственной помощью воспользовались 15 иностранных граждан, ставших жертвами торговли людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За первое полугодие этого года мы оказали специальные социальные услуги 15 иностранцам», - сообщила заместитель директора департамента социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК Гаухар Калмакова во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Она напомнила, что помощь иностранным гражданам, ставшим жертвами торговли людьми, оказывается в Казахстане с прошлого года.

    Всего по стране открыты и работают 14 кризисных центров, которые предоставляют услуги 123 людям.

    «Помощь жертвам торговли людьми предоставляется за счет государственного бюджета. Пострадавшим оказывается 8 видов услуг: социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические и правовые услуги – независимо от наличия факта возбуждения уголовного дела. Эти нормы распространяются на граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства», - уточнил начальник управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Самат Кусетов.

    Ранее сообщалось, что что ежегодно органы внутренних дел Казахстана регистрируют более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми. С начала года было зарегистрировано 110 таких фактов. В топ стран, куда вывозят казахстанцев в рабство, вошли Бахрейн и Южная Корея.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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