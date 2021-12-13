15 иностранцев незаконно работали в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 15 иностранцев незаконно работали в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» сотрудниками миграционной службы в одном из ТОО поселка Зубовск района Алтай выявлено 15 граждан Республики Таджикистан, которые незаконно занимались трудовой деятельностью по изготовлению строительных материалов.
За указанное нарушение индивидуальный предприниматель, заключивший с ТОО подрядный договор, оплатит штраф в доход государства в сумме 100 МРП, иностранцы решением суда оплатят штраф в размере 15 МРП каждый.
За несвоевременное уведомление органов полиции о пребывании иностранных работников в отношении юридического лица составлен административный протокол по статье 518 КоАП РК.
Миграционная служба напоминает, что принимающие физические и юридические лица обязаны в течение трех дней уведомить миграционную службу о пребывании у них иностранцев.
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