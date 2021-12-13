+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

15 иностранцев незаконно работали в ВКО

13 Декабря 2021 20:20
Поделиться:
15 иностранцев незаконно работали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 15 иностранцев незаконно работали в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Свыше 100 сотрудников полиции получили квартиры по программе «Алматы жастары 3.0»
Кызылординские полицейские продолжили эстафету, организованную в честь 30-летия Независимости От пьяных дебошей мужа спаслась в кризисном центре жительница СКО В Казахстане наблюдается снижение уголовных правонарушений в общественных местах

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» сотрудниками миграционной службы в одном из ТОО поселка Зубовск района Алтай выявлено 15 граждан Республики Таджикистан, которые незаконно занимались трудовой деятельностью по изготовлению строительных материалов.

За указанное нарушение индивидуальный предприниматель, заключивший с ТОО подрядный договор, оплатит штраф в доход государства в сумме 100 МРП, иностранцы решением суда оплатят штраф в размере 15 МРП каждый.

За несвоевременное уведомление органов полиции о пребывании иностранных работников в отношении юридического лица составлен административный протокол по статье 518 КоАП РК.

Миграционная служба напоминает, что принимающие физические и юридические лица обязаны в течение трех дней уведомить миграционную службу о пребывании у них иностранцев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #мигранты  
Поделиться:
Новости по теме
Свыше 100 сотрудников полиции получили квартиры по программе «Алматы жастары 3.0»
Кызылординские полицейские продолжили эстафету, организованную в честь 30-летия Независимости
От пьяных дебошей мужа спаслась в кризисном центре жительница СКО
В Казахстане наблюдается снижение уголовных правонарушений в общественных местах
Популярное
1 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
2 Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
3 Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
4 В Нур-Султане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
5 Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
6 491 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Читайте также
Главные признаки финансовых пирамид назвали в Восточном Казахстане
30 лет со дня закрытия полигона: итоги и перспективы исследований обсудили в Семее
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
В Нур-Султане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
491 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив