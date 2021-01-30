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    13:46, 30 Январь 2021 | GMT +6

    15 грузовиков вызволены из снежных заносов в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям помогли вызволить 15 грузовых автомашин, попавших в снежные заносы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ночь с 29 на 30 января на 95 км автодороги республиканского значения «Ушарал-Достык» из-за разворота и застревания грузовой автомашины образовалось скопление грузовых автомашин, которые в результате обстановки и метели оказались в снежном заносе», - сообщили в ведомстве.

    Автодорога «Ушарал-Достык» закрыта из-за сильного ветра и плохой видимости для всех видов автотранспорта, с 22.30 часов 29 января, однако эти грузовые автомашины попали на дорогу до её закрытия, все они направлялись со стороны ст. Достык по направлению г.Ушарал.

    «Силами спасателей ДЧС, дорожной службы ТОО «АБК-Автодор НС» и сотрудников полиции, по состоянию на 6.00 часов утра 30 января, путем создания объезда и буксировки вызволены на очищенный участок автодороги 15 грузовых автомашин, в салонах находились 20 человек. Жертв и пострадавших нет», - дополнили спасатели.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматинская область
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