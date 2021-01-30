15 грузовиков вызволены из снежных заносов в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям помогли вызволить 15 грузовых автомашин, попавших в снежные заносы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ночь с 29 на 30 января на 95 км автодороги республиканского значения «Ушарал-Достык» из-за разворота и застревания грузовой автомашины образовалось скопление грузовых автомашин, которые в результате обстановки и метели оказались в снежном заносе», - сообщили в ведомстве.

Автодорога «Ушарал-Достык» закрыта из-за сильного ветра и плохой видимости для всех видов автотранспорта, с 22.30 часов 29 января, однако эти грузовые автомашины попали на дорогу до её закрытия, все они направлялись со стороны ст. Достык по направлению г.Ушарал.

«Силами спасателей ДЧС, дорожной службы ТОО «АБК-Автодор НС» и сотрудников полиции, по состоянию на 6.00 часов утра 30 января, путем создания объезда и буксировки вызволены на очищенный участок автодороги 15 грузовых автомашин, в салонах находились 20 человек. Жертв и пострадавших нет», - дополнили спасатели.