15 горняков погибли, еще 9 пострадали в результате взрыва на шахте в Китае

ТАЙЮАНЬ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - 15 горняков погибли, еще 9 пострадали в результате взрыва газа на шахте в Северном Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По состоянию на 2:00 19 ноября по пекинскому времени, работы по ликвидации и спасению на шахте в уезде Пинъяо провинции Шаньси /Северный Китай/ завершились. В результате взрыва газа на угольной шахте в уезде Пинъяо погибли 15 человек, еще 9 получили ранения. В настоящее время основные показатели состояния здоровья пострадавших стабильны, формируется комиссия по расследованию аварии.

18 ноября около 13:50 по пекинскому времени на угольной шахте в уезде Пинъяо провинции Шаньси произошел взрыв метана. По подтвержденной информации, во время происшествия под землей находились 35 горняков, 11 из которых покинули шахту.