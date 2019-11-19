15 горняков погибли, еще 9 пострадали в результате взрыва на шахте в Китае
ТАЙЮАНЬ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - 15 горняков погибли, еще 9 пострадали в результате взрыва газа на шахте в Северном Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
По состоянию на 2:00 19 ноября по пекинскому времени, работы по ликвидации и спасению на шахте в уезде Пинъяо провинции Шаньси /Северный Китай/ завершились. В результате взрыва газа на угольной шахте в уезде Пинъяо погибли 15 человек, еще 9 получили ранения. В настоящее время основные показатели состояния здоровья пострадавших стабильны, формируется комиссия по расследованию аварии.
18 ноября около 13:50 по пекинскому времени на угольной шахте в уезде Пинъяо провинции Шаньси произошел взрыв метана. По подтвержденной информации, во время происшествия под землей находились 35 горняков, 11 из которых покинули шахту.
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