15 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан

В июле 2019 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин утвердил внесение дополнений в постановление правительства от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан». Согласно новому постановлению, перечень праздничных дат в Казахстане дополнен пунктом 1-1 следующего содержания: «День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан - 15 февраля».

Международный день детей, больных раком

Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком. Первый Международный день был проведен 15 января в Люксембурге, однако позже было принято решение перенести дату на месяц вперед. Сегодня День детей, больных раком, проводится более чем в 40 странах под патронатом Международного общества детских онкологов.

СОБЫТИЯ

В 1640 году был основан город Гурьев, который сегодня называют Атырау. Основан «с целью установления дипломатических и торговых отношений России со странами Азии».

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Ватиканом.

Ватикан - государство, расположенное на Ватиканском холме в северо-западной части Рима, в нескольких сотнях метров от Тибрa. Со всех сторон Ватикан окружен территорией Италии, общая длина государственной границы составляет 3,2 километра. Площадь - 0,44 квадратных км. Столица - город Ватикан. Официальные языки - итальянский, латынь. Денежная единица - евро. Вся власть - законодательная, исполнительная и судебная - сосредоточена в руках избираемого на пожизненный срок главы государства - Папы Римского, суверена Священного престола.

В 2010 году Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации вручил награды казахстанцам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане и по различным причинам не получившим награды своевременно.

Государственные награды СССР - медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» - вручены Берику Сабирову, Тумарбеку Мурынбаеву, Ергазы Туракбаеву, Сергею Шиляеву, Амангельды Ликерову, Темирбеку Койлыбаеву, Анатолию Юрину.

В 2010 году в каталог небесных тел была внесена запись о присвоении имени Михаила Панина, известного казахстанского ученого, звезде из созвездия Водолея. Михаил Панин - автор четырех крупных научных монографий, многих фундаментальных учебников по экологии и ряда учебно-методических пособий. В республиканских и зарубежных изданиях опубликовано свыше 1 200 его научных работ. Он удостоен государственной научной стипендии для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники.

В 2011 годуна 35-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло казахстанские цирковые артисты завоевали «Серебряного клоуна».

Артисты труппы «Белые птицы» под руководством Алишера Алиева выступили с номером «Воздушный полет». Казахстанцы поставили рекордный трюк - «тройной бланш», тем самым принесли стране второе место престижного фестиваля в Монте-Карло.

В цирковом фестивале приняли участие 18 лучших трупп из 10 стран - Казахстана, России, США, Китая, Италии, Германии, Франции, Канады, Бразилии и Румынии.

В 2014 году казахстанский фигурист, вице-чемпион мира Денис Тен завоевал первую для Казахстана олимпийскую награду на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Он стал бронзовым призером по фигурному катанию. Все заявленные элементы Денис выполнил практически идеально. Судьи присудили ему за произвольную программу 171,04 балла, в сумме с короткой программой (84,06 балла) он набрал 255,10 балла.

В 2015 году в испанском городе Гранада прошла торжественная церемония передачи флага Универсиады городу Алматы, который принял 28-е зимние всемирные международные студенческо-молодежные спортивные соревнования в 2017 году.

Президент Всемирной федерации студенческого спорта Клод-Луи Галльен вручил флаг Универсиады заместителю акима Алматы Зауреш Аманжоловой.

В 2017 году в 09.28 часов Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила «Аль-Фараби-1» - демонстрирующий новейшие технологии наноспутник весом в 1,7 кг, созданный Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, наряду с 103 другими спутниками.

104 спутника при помощи ракеты-носителя выведены на полярную орбиту (PSLV-C37) из Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикот. Совершив этот запуск, ISRO установила мировой рекорд по запуску самого большого количества спутников одновременно, побив рекорд, установленный Россией в 2014 году, которая запустила 37 спутников.

В 2018 году АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова» первой из студий стран СНГ стала членом Федерации кинопроизводителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Решение о включении в состав Федерации было принято на Х съезде членов правления международной организации «Совместное сотрудничество в области кино в Азиатско-Тихоокеанских странах-2018», прошедшем в Пекине.

В 2019 году в столице Казахстана были приняты Международные правила игры в кокпар. Участники из 10 стран, входящие во Всемирную ассоциацию по этому виду спорта, договорились о размерах игрового ипподрома.

Длина поля будет достигать максимум 220 метров, а ширина составит 75. Муляж туши животного должен будет весить от 33 до 35 кг. Сама игра будет состоять из 2 таймов по 20 минут с перерывом в 10 минут. В каждой команде будут по 12 всадников. А вот вместо тайказанов, куда забрасывают тушу, на поле будут начертаны 2 круга, каждый диаметром по 3 метра.

В 2021 году казахстанские параатлеты завоевали 11 медалей на Мировой серии Гран-при Дубай 2021. В копилке национальной сборной по паралегкой атлетике - 1 «золото», 4 «серебра», 6 бронзовых медалей.

Мировая серия Гран-при Дубай 2021 - первое мировое соревнование по паралегкой атлетике после начала пандемии. В нем принял участие 471 спортсмен из 52 стран.

В 2022 году ученый Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай разработал уникальную технологию восстановления сложных переломов путем применения стволовых клеток. Он изобрел гидрогель, который ускоряет заживление переломов и поврежденных коленных суставов. Благодаря особой технологии костная и хрящевая ткань восстанавливаются в течение трех-шести месяцев после операции. Результаты доклинических испытаний подтвердили высокую эффективность препарата.

По словам ученого, гидрогели используются в качестве каркаса в инженерии костной ткани. По структуре они схожи с основой соединительной ткани, поэтому наиболее подходят для трансплантации клеток среди всех биоматериалов.

В 2022 году в Семее открылось первое отделение последующего наблюдения (катамнез) для младенцев. В отделении катамнеза смогут проходить реабилитацию дети, которые родились массой до 2000 граммов, с бронхо-легочной дисплазией, после лечебной гипотермии, после оперативного вмешательства, перенесшие асфиксию в родах, с родовым травматизмом, с ВПР. Врачи отделения будут не только помогать недоношенным детям, но и обучать родителей уходу и реабилитации для дальнейшей помощи своим детям.

В 2022 году казахстанский велогонщик Алексей Луценко, выступающий за команду Astana Qazaqstan Team, стал победителем однодневной испанской гонки «Классика Хаэн - Внутренний Рай». Луценко первым преодолел 188 километров по испанским дорогам, одержав уверенную победу.