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вчера 23:00
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вчера 20:44
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15 фактов реализации масок и антисептиков по завышенным ценам выявлено в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Продолжается борьба со спекуляцией при реализации медицинских масок и нарушениями соблюдения режима чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ».
Под координацией прокуратуры города Нур-Султана в целях обеспечения соблюдения законности при реализации мер и временных ограничений, а также профилактики и устранения фактов незаконной продажи лекарственных препаратов, масок и других товаров по городу созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции и департамента госдоходов.
«На сегодня данными группами выявлены 15 фактов реализации более 5000 тыс. медицинских, респираторных масок и свыше 1200 литров антисептических средств по завышенным ценам, путем размещения объявлений в «olx, satu.kz и т.д.» и другими способами. Кроме того, рейдовыми мероприятиями установлены 48 фактов нарушения режима чрезвычайного положения (несоблюдение режима работы). По всем выявленным фактам возбуждены административные производства, изъятые материалы будут конфискованы в судебном порядке. Работа в данном направлении продолжается», - сообщает прокуратура города Нур-Султан.
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