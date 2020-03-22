+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 12 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

15 фактов нарушений режима ЧП со стороны кафе и клубов выявлено в Актобе

22 Марта 2020 11:10
Поделиться:
15 фактов нарушений режима ЧП со стороны кафе и клубов выявлено в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Массовое мероприятие несмотря на запрет при режиме ЧП провел сегодня один из ресторанов в Актобе. Всего с начала введения режима ЧП в городе было выявлено более 15 подобных фактов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Новости по теме
Минздрав РК: последние случаи заболевания коронавирусом – кто эти люди
В Казахстане разработано приложение по быстрому выявлению инфицированных коронавирусом Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов Местная жительница распространяла фейк о коронавирусе в Атакенте

Администратор одного из городских ресторанов несмотря на предупреждение провел в субботу массовое мероприятие - банкет. Это нарушение было выявлено полицейскими в ходе проверочных мероприятий. В отношении администратора заведения составлен административный протокол по статье 476 КоАП РК и будет направлен в административный суд Актобе.

«С начала введения режима ЧП в Актобе было выявлено более 15 подобных фактов. Владельцы увеселительных заведений и компьютерных клубов, нарушившие режим ЧП, привлечены к административной ответственности», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК, Коронавирус, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив