15 фактов нарушений режима ЧП со стороны кафе и клубов выявлено в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Массовое мероприятие несмотря на запрет при режиме ЧП провел сегодня один из ресторанов в Актобе. Всего с начала введения режима ЧП в городе было выявлено более 15 подобных фактов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Администратор одного из городских ресторанов несмотря на предупреждение провел в субботу массовое мероприятие - банкет. Это нарушение было выявлено полицейскими в ходе проверочных мероприятий. В отношении администратора заведения составлен административный протокол по статье 476 КоАП РК и будет направлен в административный суд Актобе.

«С начала введения режима ЧП в Актобе было выявлено более 15 подобных фактов. Владельцы увеселительных заведений и компьютерных клубов, нарушившие режим ЧП, привлечены к административной ответственности», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.



