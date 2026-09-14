15 дзюдоистов представят Казахстан на ЧМ в Азербайджане
Федерация дзюдо Казахстана опубликовала список спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира среди взрослых в Баку (Азербайджан), передает агентство Kazinfrom.
На престижном турнире честь страны будут защищать 15 дзюдоистов.
Мужчины:
до 60 кг: Бахытжан Аман, Шерзод Давлатов;
до 66 кг: Нурканат Серикбаев, Асылжан Жубатканов;
до 73 кг: Есет Куанов, Ансарбек Гайнуллин;
до 81 кг: Жалгас Кайролла, Абылайхан Жубаназар;
до 90 кг: Данил Крылов.
Женщины:
до 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева;
до 63 кг: Эсмигуль Куюлова;
до 78 кг: Аруна Жангельдина;
свыше 78 кг: Акерке Рамазанова, Камила Берликаш.
Наши соотечественники выступят в личных соревнованиях и смешанном командном турнире.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 11 октября.
Ранее сообщалось, что Елдос Сметов и Сарвиноз Миркадирова станут знаменосцами сборной Казахстана на Азиаде-2026.