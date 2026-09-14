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    15 дзюдоистов представят Казахстан на ЧМ в Азербайджане

    Федерация дзюдо Казахстана опубликовала список спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира среди взрослых в Баку (Азербайджан), передает агентство Kazinfrom.

    дзюдо
    Фото: Федерация дзюдо Казахстана

    На престижном турнире честь страны будут защищать 15 дзюдоистов.

    Мужчины:

    до 60 кг: Бахытжан Аман, Шерзод Давлатов;

    до 66 кг: Нурканат Серикбаев, Асылжан Жубатканов;

    до 73 кг: Есет Куанов, Ансарбек Гайнуллин;

    до 81 кг: Жалгас Кайролла, Абылайхан Жубаназар;

    до 90 кг: Данил Крылов.

    Женщины:

    до 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева;

    до 63 кг: Эсмигуль Куюлова;

    до 78 кг: Аруна Жангельдина;

    свыше 78 кг: Акерке Рамазанова, Камила Берликаш.

    Наши соотечественники выступят в личных соревнованиях и смешанном командном турнире.

    Чемпионат мира пройдет с 4 по 11 октября.

    Ранее сообщалось, что Елдос Сметов и Сарвиноз Миркадирова станут знаменосцами сборной Казахстана на Азиаде-2026.

    спортсмены Казахстана Дзюдо Чемпион мира Азербайджан
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор