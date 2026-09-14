15 дзюдоистов представят Казахстан на ЧМ в Азербайджане

Федерация дзюдо Казахстана опубликовала список спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира среди взрослых в Баку (Азербайджан), передает агентство Kazinfrom.

На престижном турнире честь страны будут защищать 15 дзюдоистов.

Мужчины:

до 60 кг: Бахытжан Аман, Шерзод Давлатов;

до 66 кг: Нурканат Серикбаев, Асылжан Жубатканов;

до 73 кг: Есет Куанов, Ансарбек Гайнуллин;

до 81 кг: Жалгас Кайролла, Абылайхан Жубаназар;

до 90 кг: Данил Крылов.

Женщины:

до 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева;

до 63 кг: Эсмигуль Куюлова;

до 78 кг: Аруна Жангельдина;

свыше 78 кг: Акерке Рамазанова, Камила Берликаш.

Наши соотечественники выступят в личных соревнованиях и смешанном командном турнире.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 11 октября.

Ранее сообщалось, что Елдос Сметов и Сарвиноз Миркадирова станут знаменосцами сборной Казахстана на Азиаде-2026.