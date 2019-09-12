15 ДТП с участием пешеходов за 3 месяца: печальную статистику озвучили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За три месяца в Кокшетау произошло 15 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 24 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

На сегодняшний день пешеходы - одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. В Акмолинской области, несмотря на общую тенденцию за последние годы к снижению количества дорожно-транспортных происшествий, каждое третье ДТП связано с наездом на пешехода.

«К примеру, в дневное время 26-летний водитель автомашины марки «Audi A6», уроженец Тайыншинского района, двигаясь на своем автомобиле по проспекту Н. Назарбаева допустил наезд на 28-летнюю жительницу города Кокшетау. В результате ДТП женщина была доставлена в местную больницу с диагнозом «Перелом левой голени со смещением» и госпитализирована в хирургическое отделение», - рассказали в ведомстве.

Полицейские добавляют, что каждое восьмое такое ДТП происходит по вине самих пешеходов, а каждый девятый раненый в случаях наездов на пешеходов - по вине пеших участников дорожного движения.

«6 сентября в районе 23 часов нетрезвый 42-летний житель областного центра в условиях плохой видимости дороги выбежал на проезжую часть по улице Уалиханова перед близко идущей автомашиной. В результате автомашина марки «Volkswagen Golf» касательно задела пешехода. Согласно медицинскому заключению, у пешехода установлено «Алкогольное опьянение средней степени», водитель трезв. В отношении пешехода был составлен административный протокол по части 1 статьи 615 КРКоАП», - добавили в ведомстве.