15 должностных лиц наказаны за плохое содержание ж/д переездов в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе ответственные за содержание переездов через железные дороги наказаны примерно на 440 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными дефектами содержания железнодорожных переездов являются отсутствие необходимых дорожных знаков, неисправное освещение, неудовлетворительное состояние настила. На устранение выявленных недостатков выдано 49 предписаний», - сказал исполняющий обязанности начальника управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Арыстан Дюсембаев.

По данным ДП региона, железнодорожные переезды находятся в зоне особого внимания полицейских. С начала 2021 года стражи порядка обследовали 49 железнодорожных переездов, в ходе которых выявили немало нарушений.

«По итогам проверок за неудовлетворительное содержание железнодорожных переездов наказаны административным штрафом 15 должностных лиц на сумму около 440 тысяч тенге», - отметил Арыстан Дюсембаев.

Например, 26 апреля в ходе обследования железнодорожных переездов на улице Жибек жолы полицейские выявили несоответствие дорожных знаков, настила и сигнальных столбиков, что могло повлечь создание аварийной ситуации. За эти нарушения два павлодарских ТОО привлекли к ответственности по статье 631 КРКоАП «Статья 631. Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений». Наложены штрафы в размере 10 (29 170 тенге) и 20 месячных расчётных показателей (58 340 тенге).

«Халатное отношение к их состоянию может привести к дорожно-транспортным происшествиям», - подчеркнули в ДП Павлодарской области.

Фото ДП Павлодарской области.