15 должностных лиц наказаны за плохое содержание ж/д переездов в Павлодарской области
«Основными дефектами содержания железнодорожных переездов являются отсутствие необходимых дорожных знаков, неисправное освещение, неудовлетворительное состояние настила. На устранение выявленных недостатков выдано 49 предписаний», - сказал исполняющий обязанности начальника управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Арыстан Дюсембаев.
По данным ДП региона, железнодорожные переезды находятся в зоне особого внимания полицейских. С начала 2021 года стражи порядка обследовали 49 железнодорожных переездов, в ходе которых выявили немало нарушений.
«По итогам проверок за неудовлетворительное содержание железнодорожных переездов наказаны административным штрафом 15 должностных лиц на сумму около 440 тысяч тенге», - отметил Арыстан Дюсембаев.
Например, 26 апреля в ходе обследования железнодорожных переездов на улице Жибек жолы полицейские выявили несоответствие дорожных знаков, настила и сигнальных столбиков, что могло повлечь создание аварийной ситуации. За эти нарушения два павлодарских ТОО привлекли к ответственности по статье 631 КРКоАП «Статья 631. Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений». Наложены штрафы в размере 10 (29 170 тенге) и 20 месячных расчётных показателей (58 340 тенге).
«Халатное отношение к их состоянию может привести к дорожно-транспортным происшествиям», - подчеркнули в ДП Павлодарской области.
Фото ДП Павлодарской области.