15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 24 апреля 1945 года, шел 1403-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени

Восточно-Прусская операция (1945). 24 апреля 11-я гвардейская армия 3-го Белорусского фронта окружила остатки немецких войск в крепости Пиллау.

Берлинская наступательная операция. 24 апреля 2-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского фронта форсировала канал Берлин-Шпандауэр-Шиффартс. 3-я ударная армия с боями продвигалась к центру Берлина, овладела пригородом Рейникендорф и вышла на северный берег канала Берлин-Шпандауэр-Шиффартс в районе Фолькс-парка. 5-я ударная армия вела бои с противником западнее Силезского вокзала. 8-я гвардейская армия развивала наступление на северо-запад и в 10.30 соединилась в районе Шенефельда с 3-й гвардейской танковой армией 1-го Украинского фронта. 33-я армия форсировала канал Одер — Шпрее, продвинулась на 14-20 км и к 18.00 частью сил переправилась через Шпрее.

3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта форсировала Тельтов-канал, прорвала внутренний оборонительный обвод противника, прикрывавший центральную часть Берлина с юга, и ворвалась в Берлин. Одновременно армия вышла с запада к Басдорфу — населенному пункту, восточная часть которого 23 апреля была занята частями 8-й гвардейской армии и 1-й танковой армией 1-го Белорусского фронта. 28-я армия в районе Буккова соединилась с 8-й гвардейской армией 1-го Белорусского фронта. Этим было завершено окружение франкфуртско-губенской группировки врага. 3-я гвардейская армия блокировала франкфуртско-губенскую группировку с юго-запада.

4-я гвардейская танковая армия переправилась через Тельтов-канал по переправам 3-й гвардейской танковой армии, повернула на запад, к вечеру вышла к реке Хавель и захватила юго-восточную часть Потсдама. Расстояние, отделявшее западнее Берлина 4-ю гвардейскую танковую армию от войск 1-го Белорусского фронта, не превышало десяти километров.

Днем 24 апреля немецкая 12-я армия Венка предприняла первые танковые атаки на участке Беелитц — Трейенбрицен, стремясь прорвать позиции 5-го гвардейского механизированного корпуса и частей 13-й армии, но понесла тяжелые потери и успеха не добилась. 13-я армия отражала атаки армии Венка и наступала вдоль берега Эльбы на запад. К концу дня 13-я армия, продвинувшись на десять километров, вышла на окраины Виттенберга.

5-я гвардейская армия повернула на юг и приступила к действиям против герлицкой группировки противника. К вечеру 24 апреля на дрезденском направлении совместными усилиями частей 2-й армии Войска Польского и частью сил 5-й гвардейской и 52-й армий наступление герлицкой группировки противника было остановлено.

Части 294-й стрелковой дивизии и 7-го гвардейского механизированного корпуса, окруженные в районе Вейсенберга, прорвались к войскам 52-й армии, но понесли при этом большие потери. 25 апреля части 7-го гвардейского мехкорпуса, находившиеся в Баутцене, также вышли из окружения. Передовые отряды корпуса, наступавшие от Баутцена к Дрездену, отошли на север и соединились с частями 2-й армии Войска Польского.

24 апреля 1945 года исполнилось бы 26 лет Герою-казахстанцу Владимиру Засядко, погибшему в марте 1944 года во время боев в Кировоградской области.

Засядко Владимир Алексеевич родился 24 апреля 1919 года в городе Харькове. Окончил в Алма-Ате Казахский горно-металлургический институт.

С августа 1941 года служил в Красной Армии. Окончил в 1942 году Алма-Атинское военное пехотное училище. С марта 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

25 сентября 1943 года начальник артиллерии 209-го гвардейского стрелкового полка гвардии старший лейтенант Владимир Засядко во время сражений за Днепр в районе села Бородаевка (Верхнеднепровский район Днепропетровской области Украинская ССР) смог осуществить на подручных средствах переправу личного состава артиллерийских батарей с материальной частью. 26-27 сентября артиллеристы под его командованием смогли отбить 8 контратак противника и нанесли большой урон в живой силе и технике. 16 октября они способствовали освобождению восточной части села Бородаевки.

26 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Засядко Владимиру Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1364).

1 марта 1944 года во время боев в Кировоградской области Владимир Засядко получил смертельное ранение. Был похоронен в поселке городского типа Петрово Кировоградской области.

24 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 15 дней…

16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ : бои на Дрезденском направлении

17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань