15 детей выпали из окон в Акмолинской области с начала года

В департаменте полиции региона выражают серьезную обеспокоенность: трагедии продолжаются, несмотря на неоднократные предупреждения. Как отмечают в пресс-службе, большинство происшествий происходит по вине взрослых — дети остаются без присмотра, а окна оказываются открытыми или плохо защищенными.

— Очередной случай произошел на днях: в центральную больницу Астаны доставили пятилетнюю девочку с тяжелыми травмами. Как выяснилось, она выпала из окна дома в Аршалынском районе, облокотившись на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, — сообщили в полиции.

Правоохранители настоятельно призывают родителей и опекунов обеспечить надлежащую безопасность окон, особенно в домах, где есть малолетние дети.

— Из 15 зарегистрированных случаев: трое детей скончались от полученных травм, остальные — выжили, но получили серьезные повреждения. Подобных трагедий можно избежать, если установить специальные блокираторы на окна, не оставлять малышей без присмотра и не считать москитные сетки защитным средством, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в регионе также произошел случай, когда женщина выпала из окна вместе с семимесячным ребенком.