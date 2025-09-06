РУ
    03:35, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    15 детей выпали из окон в Акмолинской области с начала года

    Трое малышей погибли, остальные чудом выжили, но получили тяжелые травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    окно
    Фото: ДП Акмолинской области

    В департаменте полиции региона выражают серьезную обеспокоенность: трагедии продолжаются, несмотря на неоднократные предупреждения. Как отмечают в пресс-службе, большинство происшествий происходит по вине взрослых — дети остаются без присмотра, а окна оказываются открытыми или плохо защищенными.

    — Очередной случай произошел на днях: в центральную больницу Астаны доставили пятилетнюю девочку с тяжелыми травмами. Как выяснилось, она выпала из окна дома в Аршалынском районе, облокотившись на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, — сообщили в полиции.

    Правоохранители настоятельно призывают родителей и опекунов обеспечить надлежащую безопасность окон, особенно в домах, где есть малолетние дети.

    — Из 15 зарегистрированных случаев: трое детей скончались от полученных травм, остальные — выжили, но получили серьезные повреждения. Подобных трагедий можно избежать, если установить специальные блокираторы на окна, не оставлять малышей без присмотра и не считать москитные сетки защитным средством, — подчеркнули в ведомстве.

    Напомним, в регионе также произошел случай, когда женщина выпала из окна вместе с семимесячным ребенком.

    Теги:
    Дети Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
