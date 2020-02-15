15 детей погибли при пожаре в детском доме на Гаити

ПОРТ-О-ПРЕНС. КАЗИНФОРМ - Пятнадцать детей погибли в результате пожара в детском доме на южной окраине столицы Гаити, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Непосредственно в самом пожаре погибли двое детей. Еще 13 умерли уже позже в больнице в результате отравления дымом.

Местные власти занимаются расследованием причины пожара, но в сообщениях со ссылкой на персонал детского дома и его воспитанников говорится, что в приюте использовались свечи ввиду отсутствия электричества. По данным BBC, в ночь пожара сломался электрический генератор приюта.

Приют, которым руководит американская христианская группа, был одним из сотен подобных заведений на Гаити, работающих без официального разрешения.

Власти сейчас работают над тем, чтобы перевезти оставшихся в живых детей в безопасное место.

Ариэль Жанти Вилледруэн, директор Института социального обеспечения, подтвердила, что на момент пожара в нелицензионном приюте проживали около 60 детей. По некоторым данным, лицензии у приюта не было с 2013 года.

«Мы собираемся поместить их (выживших) в транзитный центр, пока пытаемся найти их семьи и посмотрим, сможем ли мы воссоединить их с их родителями», - заявила она агентству Reuters.

BBC News отмечает, что около 30 000 детей проживают в более чем 760 детских домах на Гаити и лишь 15% из этих заведений имею официальную регистрацию. У около 80% детей, находящихся на попечении детских домов на Гаити, есть хотя бы один живой родитель.

Количество детских домов на Гаити начало расти после разрушительного землетрясения в 2010 году. Бедность, отсутствие доступа к медицинским услугам и образованию – это основные причины, по которым дети оказываются в детских домах при живых родителях.