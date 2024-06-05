15 дамб и гидротехнических сооружений необходимо восстановить в Актюбинской области

Для обследования водозащитных дамб и гидротехнических сооружений в Актюбинской области создана рабочая комиссия, которой проделана большая работа по инвентаризации. Результаты обследования озвучены в ходе совещания в областном акимате под председательством акима области Асхата Шахарова. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы акимата, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области Сабит Дуйсекенов сообщил, что в области имеется 206 гидротехнических сооружений, вмещающих 611,8 млн кубометров воды. Из них 12 находятся в республиканской собственности, 174 — в коммунальной и 22 — в частной собственности.

Фото: акимат Актюбинской области

Плотины с риском затопления населенных пунктов были включены в Дорожную карту по предупреждению чрезвычайных ситуаций, и в 2023 году был проведен капитальный ремонт четырех плотин. Отремонтированы Косемская плотина в Алгинском районе, Теренсайская и Щербаковская — в Айтекебийском районе, плотина Казанка-2 — в Мартукском районе.

— Во время паводка этой весной прорвало 15 плотин, находящихся в коммунальной собственности. В их числе и три плотины, отремонтированные в прошлом году: Щербаковская, Теренсайская и Косемская. По договору на них распространяется гарантия сроком на два года. Компании, которые производили ремонтные работы, будут восстанавливать плотины за свой счет. По Щербаковской плотине возбуждено уголовное дело, ведется расследование. На восстановление остальных 12 разрушенных плотин требуется свыше трех миллиардов тенге, — сказал Сабит Дуйсекенов.

Вопрос финансирования рассматривается Министерством финансов совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации.