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15 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Беларуси

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Июля 2019, 07:42
15 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Беларуси

ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ-БЕЛТА. КАЗИНФОРМ - На участке железной дороги Орша-Витебск с рельсов сошли 15 цистерн грузового поезда, в одной из них нашли утечку пропана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«В настоящее время завершено обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана. Она обнаружена в одной из них. Вокруг места утечки создана специальная пенная подушка, которая постоянно обновляется. 53 цистерны отбуксированы на безопасное расстояние. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты и ведутся восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС», - отметили в областном управлении МЧС.

К месту ЧП выехали пожарный и инженерно-восстановительный поезда Витебского отделения БелЖД. Движение поездов на данном участке прекращено. На станции Богушевск находилось два дизельных поезда. Более 400 их пассажиров автобусами доставили в Полоцк и Витебск в сопровождении экипажей ГАИ и скорой медицинской помощи.

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