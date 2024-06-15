Членов террористической организации «Исламское государство» задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане пресечена деятельность подпольной радикальной группы, члены которой активно вели пропаганду идеологии международной террористической организации «Исламское государство», передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

По данным Госкомитета нацбезопасности КР (ГКНБ КР)., всего были задержаны 15 человек в Бишкеке и других областях страны. По местам их жительства проведены обыски, изъято большое количество религиозной литературы, по которым назначены соответствующие экспертизы.

Один из лидеров группы был завербован в социальной сети дистанционно членом «ИГ» (организация, признанная террористической, чья деятельность запрещена на территории Республики Казахстан) из Афганистана и выполнял его указания по привлечению других сторонников.

По предварительным данным, в распространяемых фото-, видеоматериалах содержатся признаки «публичного призыва к осуществлению террористической деятельности», «возбуждения национальной, расовой, этнической, религиозной и межрегиональной вражды (розни)» и «свержения конституционного строя путем установления так называемого «халифата».

Кроме этого, распространялись обучающие видеоролики по использованию огнестрельного и холодного оружия, а также изготовлению самодельных взрывных устройств.

Четверо задержанных водворены в СИЗО-1 города Бишкека, продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению других членов и пособников данной группы.