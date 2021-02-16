15 человек спасли за выходные в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие выходные, 13-14 февраля, подразделениями ДЧС Карагандинской области осуществлено 20 выездов на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Было спасено 15 человек, в том числе 4 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

13 февраля в 08:36 поступило сообщение о пожаре в городе Балхаше по улице Мира. Произошло горение сгораемых частей в моторном отсеке, панели приборов и обшивки салона автомобиля на общей площади 2,5 кв.м.

Аналогичный случай произошел и в Караганде по пр. Н.Абдирова. В обоих случаях причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.

А вот пренебрежение правилами пожарной безопасности при установке печей и дымоходов привело к возгоранию жилого дома в Балхаше. 14 февраля в 16:18 поступило сообщение о пожаре по ул. Караменди Би. Во дворе жилого дома произошло горение деревянного перекрытия летней кухни на площади 10 кв.м. Пожар был ликвидирован в 17:00.

Кроме того, спасатели ДЧС за выходные восемь раз выезжали на проведение аварийно-спасательных работ. В основном в помощи нуждались пожилые люди и дети.

«13 февраля 2021 года в 19:25 на линию «112» поступило сообщение о том, что трое подростков, 2005, 2006 и 2008 года рождения, вышли из города Темиртау и пошли по льду Самаркандского водохранилища в направлении правого берега, но с наступлением темного времени суток заблудились и не смогли найти обратную дорогу. Поиски детей проводились с привлечением снегохода и легковых автомобилей, все время с детьми поддерживалась телефонная связь. В 19:55 силами сотрудников ДЧС Карагандинской области подростки были обнаружены на льду в 200 м от детского лагеря «Факел». Они были доставлены в спасательное подразделение, где при врачебном осмотре выяснилось, что в медицинской помощи дети не нуждаются. Их передали в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Также в выходные дни спасатели региона помогали детям и старикам, которые не могли открыть дверь и заперлись в квартирах. Так, в Караганде по пр.Шахтеров спасатели, используя слесарный инструмент, сотрудники ДЧС открыли межкомнатную дверь и спасли 5-летнего ребенка.

Еще один случай произошел в городе Сатпаеве. Спасатели по трехколенной лестнице через окно проникли в квартиру, открыли входную дверь, чтобы спасти 83-летнюю бабушку.

В Караганде помощь понадобилась пожилой женщине. Спасатели вскрыли входную дверь квартиры и впустили бригаду скорой медицинской помощи.

В Сатпаеве спасатели по трехколенной лестнице через балкон проникли в квартиру и открыли входную дверь. К счастью, женщина 1980 года рождения была обнаружена в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждалась.

14 февраля в 18:30 Улытауском районе на проселочной дороге в 30 км от села Улытау отбуксированы на очищенный участок 2 легковые автомашины, в салоне которых находились 8 человек. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.