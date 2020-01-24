15 человек спасли из снежных заносов в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области спасатели помогли выбраться из снежного заноса пассажирам пяти автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.
«В ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том что, в Енбекшиказахском районе, на автодороге сообщением «Кырбалтабай-Акжал» в снежном заносе застряли 5 легковых автомашин с 15-ю пассажирами. Аварийно-спасательные работы организованы начальником отдела по ЧС Енбекшиказахского района и акимом Кырбалтабайского сельского округа, силами дорожных служб и спецтехники дорога расчищена, автомашины отбуксированы и продолжили движения», - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудниками полиции выставлен временный пост по ограничению движения до благоприятных погодных условий.
«Просим граждан не выезжать на данный участок автодороги», - добавили спасатели.
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