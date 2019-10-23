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15 человек спасли из пожара в Караганде

23 Октября 2019 21:13
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15 человек спасли из пожара в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде из пожара спасли 15 человек, среди них – 6 детей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

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«22 октября в 21 часов 09 минут поступило сообщение о пожаре по улице Пассажирской. Пожарные прибыли на место через 6 минут после звонка и незамедлительно приступили к тушению пожара. По прибытию к месту происходило сильное задымление в подъезде, несколько людей самостоятельно вышли из подъездов. По предварительной информации, очаг возгорания находился в подвале. Пожарные провели тщательную разведку и выяснили, что горели деревянные конструкций сараев в подвале. Из-за сильного задымления квартир и лестничных площадок, с помощью спасательных колпаков и по 3-х коленной лестнице пожарные вывели из подъезда 15 человек, в том числе 6 детей», - рассказали в ДЧС.

Тушение пожара осложнялось высокой температурой в подвальном помещении, сильным задымлением, сложной планировкой помещений подвального пространства, плотной застройкой сараев из горючих материалов с узкими проходами.

В 23 часов 05 минут огнеборцы полностью ликвидировали пожар, с минимальным материальным ущербом и не допустили дальнейшего распространения огня. Всего в тушении пожара было задействовано 26 человек личного состава и 5 единиц техники.

Горение произошло на площади 30 кв. м деревянных конструкций сараев, вещей, картонной ящикотары, складированных дров в подвальном помещении и на площади 0,5 кв. м деревянного пола, утеплителя в спальне и зале 3-х комнатной квартиры.

Благодаря слаженным и своевременным действиям пожарных не допущено распространение огня в квартиры.

Предварительная причина пожара – открытый источник огня.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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