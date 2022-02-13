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15 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

13 Февраля 2022 10:11
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15 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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По данным Минздрава, за 11 февраля в Казахстане зарегистрировано 14 умерших от заболевания COVID-19 и один смертельный исход пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте). Опубликована также информация по регионам.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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