15 человек с начала года заболели корью в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 15 человек с начала года заболели корью в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заболевшие, а это все дети, выявлены один в Исатайском районе, три в Жылыойском раоне, остальные заразившиеся корью оказались жители областного центра. В настоящее время трое из заболевших находятся на лечении в областной больнице №2, остальные выписаны по домам», - сообщил заместитель руководителя областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Амантай Жумагалиев.

Он проинформировал, что в прошлом году в области заболели корью 774 человека. Больше 60- ти процентов больных оказались дети до 14 лет. Самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в городе – 465 случаев.

«В 2019 году в связи с ростом заболеваемости корью среди детей до одного года 10387 детей получили прививки. Также в ходе дополнительной кампании по иммунизации были привиты 46668 молодых людей в возрасте от 20-29 лет. Основная заболеваемость зарегистрирована среди тех, кто не был привит против кори, что составило 84,4% от числа заболевших. В результате дополнительной вакцинации удалось снизить рост заболеваемости. Если в первом полугодии было зарегистрировано 763 случая, то во втором всего 11», - сказал Амантай Жумагалиев.