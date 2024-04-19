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    22:19, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    15 человек с двойным гражданством выдворили за пределы Казахстана в ВКО

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    Жителя ВКО с двойным гражданством выдворили за пределы Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Факт выявили полицейские в городе Алтай. Как оказалось, 43-летний мужчина, являющийся гражданином Республики Казахстан, более года назад приобрел российское гражданство. Однако он не сообщил об этом в установленные действующим законодательством сроки. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по соответствующей статье. Материал позже рассмотрели в районном суде, постановлением которого принято решение о выдворении иностранца за пределы страны.

    Как показывает практика, мотивов для двойного гражданства у нарушителей несколько: беспрепятственное пересечение государственной границы, получение материальных преимуществ, а именно: пенсионный расчет, наследство, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вузы.

    С начала года сотрудниками миграционной службы ВКО пресечены 15 фактов проживания граждан с двойным гражданством, пять из них выдворены за пределы Казахстана.

    Полиция напоминает, что при принятии гражданства другой страны гражданину РК необходимо в 30-дневный срок заявить об утрате казахстанского гражданства путем уведомления органов внутренних дел либо дипломатического представительства Казахстана на территории иностранного государства, а также сдать паспорт и удостоверение личности РК.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Полиция Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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