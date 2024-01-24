15 человек разыскивают за создание и руководство финансовой пирамидой

В Агентстве по финансовому мониторингу назвали фамилии лиц, находящихся в розыске по факту создания и руководства финансовой пирамидой. В АФМ также уточнили, где предположительно они могут скрываться, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Агентством на постоянной основе проводится работа по розыску лиц, скрывающихся от дознания, следствия и суда, в том числе за совершение преступлений, связанных с финансовыми пирамидами. В настоящее время в розыске Агентства по статье 217 УК (создание и руководство финансовой пирамиды) находятся 15 лиц (Оразбаев Д., Ксенофонтов Д., Гонта О., Гонта М., Нурланова К., Гарбуль Д., Гарбуль Н., Чупшев С., Чупшева О., Батыршина Д., Миханов Д., Тажбенов Р., Садуллоев Н., Жумагазин Е., Кобелев Т.), - сообщили в АФМ, отвечая на запрос агентства Kazinform.

По имеющимся сведениям, разыскиваемые лица предположительно могут скрываться в странах ближнего (Россия, Беларусь) и дальнего зарубежья (Турция, Северный Кипр, Индонезия).

В 2023 году зарегистрировано 71 уголовное дело по фактам создания и руководства финансовой пирамидой. В отношении 35 состоялись приговоры суда.