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    10:21, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    15 человек погибли в результате пожара в китайском Нанкине

    пожар
    Фото: freepik.com

    15 человек погибли и 44 пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в пятницу утром в Нанкине (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua, передает агентство Kazinform.

    Около 04:39 23 февраля местная пожарная служба получила сигнал тревоги о возгорании в многоэтажном здании. Спасатели потушили пламя в 6 утра, а поисково-спасательная операция завершилась в 14:00.

    Как сообщается, в результате пожара 15 человек погибли, 44 человека находятся на стационарном лечении, из них один человек в критическом состоянии, один человек в тяжелом, 42 человека с незначительными травмами.

    Предварительное расследование показало, что пожар вспыхнул на первом этаже здания, где находились электрические мопеды. Расследование продолжается.

    Теги:
    Китай Происшествия Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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