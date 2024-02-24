15 человек погибли в результате пожара в китайском Нанкине

15 человек погибли и 44 пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в пятницу утром в Нанкине (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua, передает агентство Kazinform.

Около 04:39 23 февраля местная пожарная служба получила сигнал тревоги о возгорании в многоэтажном здании. Спасатели потушили пламя в 6 утра, а поисково-спасательная операция завершилась в 14:00.

Как сообщается, в результате пожара 15 человек погибли, 44 человека находятся на стационарном лечении, из них один человек в критическом состоянии, один человек в тяжелом, 42 человека с незначительными травмами.

Предварительное расследование показало, что пожар вспыхнул на первом этаже здания, где находились электрические мопеды. Расследование продолжается.