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15 человек погибли в результаты вооруженного нападения на КПП в Таиланде
6 Ноября 2019 11:21
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БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В среду органы безопасности Таиланда сообщили о стрельбе на контрольно-пропускном пункте в провинции Яла, в результате которой погибли 15 человек, а 4 добровольца из числа деревенских защитников получили ранения, передает Казинформ со ссылкой на Reuters.
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В нападении подозреваются местные сепаратисты.
После стрельбы нападавшие использовали взрывчатку и рассыпали гвозди на дорогах, чтобы задержать погоню. Сообщается, что инцидент стал самым крупным вооруженным нападением в стране за последнее время.
Почти 7000 человек стали жертвами конфликта в преимущественно мусульманских провинциях Таиланда – Яла, Патани и Наратхиват – с 2004 года, передает организация Deep South Watch.
Ключевые слова: Происшествия,
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