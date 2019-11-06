15 человек погибли в результаты вооруженного нападения на КПП в Таиланде

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В среду органы безопасности Таиланда сообщили о стрельбе на контрольно-пропускном пункте в провинции Яла, в результате которой погибли 15 человек, а 4 добровольца из числа деревенских защитников получили ранения, передает Казинформ со ссылкой на Reuters.

В нападении подозреваются местные сепаратисты.

После стрельбы нападавшие использовали взрывчатку и рассыпали гвозди на дорогах, чтобы задержать погоню. Сообщается, что инцидент стал самым крупным вооруженным нападением в стране за последнее время.

Почти 7000 человек стали жертвами конфликта в преимущественно мусульманских провинциях Таиланда – Яла, Патани и Наратхиват – с 2004 года, передает организация Deep South Watch.