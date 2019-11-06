+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 2 °С
USD 388.39 EUR 432.24
RUB 6.13 CNY 55.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

15 человек погибли в результаты вооруженного нападения на КПП в Таиланде

6 Ноября 2019 11:21
Поделиться:
15 человек погибли в результаты вооруженного нападения на КПП в Таиланде

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В среду органы безопасности Таиланда сообщили о стрельбе на контрольно-пропускном пункте в провинции Яла, в результате которой погибли 15 человек, а 4 добровольца из числа деревенских защитников получили ранения, передает Казинформ со ссылкой на Reuters.

Новости по теме

Напал и пытался похитить школьницу мужчина в Уральске
Житель Карагандинской области напал на бригаду скорой помощи Напавших на велопутешественника из Украины задержали в Шымкенте Мужчина напал на сотрудников скорой помощи в Нур-Султане

В нападении подозреваются местные сепаратисты.

После стрельбы нападавшие использовали взрывчатку и рассыпали гвозди на дорогах, чтобы задержать погоню. Сообщается, что инцидент стал самым крупным вооруженным нападением в стране за последнее время.

Почти 7000 человек стали жертвами конфликта в преимущественно мусульманских провинциях Таиланда – Яла, Патани и Наратхиват – с 2004 года, передает организация Deep South Watch.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Арайлым Темиргалиева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив