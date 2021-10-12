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    11:17, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    15 человек погибли в результате наводнений на севере Китая

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 15 человек погибли и трое пропали без вести в провинции Шаньси на севере Китая из-за наводнений, вызванных ливнями. Об этом во вторник в ходе брифинга сообщили власти провинции Шаньси, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Сильные ливни, обрушившиеся с 2 по 7 октября на провинцию Шаньси на севере Китая, вызвали масштабные наводнения и привели к эвакуации более 120 тысяч местных жителей.

    В зоне повышенного риска оказались свыше 1,7 млн человек. По предварительным подсчетам, 19,5 тыс строений разрушено и более 18,2 тыс жилых строений серьезно повреждены. Прямые экономические потери составили более 5 млрд юаней.

    В результате продолжающихся сильных дождей в провинции Шаньси произошло наводнение на 37 реках, что привело к перебоям в автомобильном и железнодорожном сообщении.


    Теги:
    Китай Происшествия Мировые новости
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