15 человек погибли в результате ДТП в Канаде

ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса в канадской провинции Манитоба, сообщили в Королевской канадской конной полиции. ДТП с участием автобуса, в котором находились в основном пожилые люди, произошло в четверг на Трансканадском шоссе в двух часах езды к западу от главного города провинции Манитоба, Виннипег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Машины экстренной службы, в том числе санитарная авиация и 12 карет скорой помощи, сразу же прибыли на место происшествия.

Большинство пожилых людей были из города Дофин провинции Манитоба и других близлежащих районов. Как передает CNN, автобус направлялся в казино недалеко от города Карберри.

По словам официальных лиц, по меньшей мере, 10 человек, включая двух водителей, были доставлены в больницу с травмами.

Один из свидетелей происшествия сообщил CBC News, что увидел горящую машину в канаве сразу после полудня по местному времени. Он также сказал, что видел поблизости грузовик с полуприцепом с обгоревшей передней частью, и что на месте происшествия находились около 20 полицейских машин и восемь машин скорой помощи.

Подобное массовое ДТП в Канаде произошло в 2018 году. 16 человек погибли в результате столкновения автобуса с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos и грузовика с прицепом.