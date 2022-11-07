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15 человек погибли в ДТП с автобусами на дорогах Турции за два дня

Автор:  
Акжигит Чукубаев
7 Ноября 2022, 21:58
15 человек погибли в ДТП с автобусами на дорогах Турции за два дня

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – За два дня в Турции произошло несколько крупных дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов, имеются множество жертв и пострадавших, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера в результате опрокидывания пассажирского автобуса в турецком городе Болу три человека погибли и 16 пассажиров получили травмы разных степеней тяжести .

Направлявшийся из Анкары в Кайсери пассажирский автобус с членами одной из политических партий Турции врезался в отбойник и перевернулся. Из-за несчастного случая 17 человек пострадали.

Сегодня утром в районе Ташова города Амасья водитель туристического автобуса допустил столкновение со строительной техникой. В результате ДТП три пассажира погибли и 10 туристов получили увечья.

В то же время пассажирский автобус с иммигрантами, следовавший по направлению к центру переселения в районе Гюрюн города Сивас также перевернулся. Два человека погибли и 30 получили серьезные травмы.

После обеда пассажирский автобус столкнулся с бензовозом и грузовиком в районе Тутак турецкого города Агры. В результате автокатастрофы все три транспортных средства загорелись. В трагической ситуации погибли 7 человек и десятки пострадали.

От сильного столкновения произошел взрыв автоцистерны с огнеопасным грузом. Затем произошло возгорание автобуса и груженного свеклой большегруза. Огонь за считанные мгновения перекинулся на автобус с людьми и грузовик.

На месте происшествия работают пожарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и жандармерия. Из-за разлива горюче-смазочного материала площадь возгорания занимает обширную территорию. Полиция оцепила район и проводит расследование.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с авариями на дорогах выразил соболезнование родным погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. При этом дал поручение уполномоченным органам тщательно разобраться в сложившихся ситуациях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM


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