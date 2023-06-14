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    13:13, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    15 человек погибли в ДТП на юге Египта

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    КАИР. КАЗИНФОРМ - 15 человек погибли, двое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и пикапа примерно в 55 км к югу от столицы Каира. Микроавтобус на большой скорости врезался в припаркованный на обочине пикап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP News.

    Выживший в аварии водитель пикапа задержан для допроса, говорится в сообщении министерства внутренних дел Египта. Начато расследование причин и обстоятельств инцидента.

    В Египте дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом являются нередкими. Несчастные случаи часто происходят из-за плохого состояния дорог, несоблюдения правил дорожного движения и небрежного вождения, унося ежегодно жизни тысячи людей.

    В мае пассажирский автобус врезался в грузовик на шоссе на юго-западе Египта, в результате чего погибли 17 человек. В феврале шесть человек погибли в результате столкновения пикапа и микроавтобуса на востоке Египта.


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