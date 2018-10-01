Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 7 °С
Алматы: 6 °С
USD 366.43 EUR 420.11
RUB 5.58 CNY 52.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

15 человек погибли при теракте в Кабуле

20 Октября 2018 22:06 96
Поделиться:
15 человек погибли при теракте в Кабуле

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - В результате взрыва на одном из избирательных участков района Хаир Хане в Кабуле погибли 15 человек, сообщает «Анадолу».

Новости по теме

Диас Кадырбаев ожидает депортацию из США
Самая юная британка, осужденная за терроризм, приговорена к пожизненному заключению

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил, что теракт осуществил смертник. По его словам, ранены не менее 60 человек. Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Сегодня в Афганистане проходят парламентские выборы.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Афганистан, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив