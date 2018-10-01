15 человек погибли при теракте в Кабуле

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - В результате взрыва на одном из избирательных участков района Хаир Хане в Кабуле погибли 15 человек, сообщает «Анадолу».

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил, что теракт осуществил смертник. По его словам, ранены не менее 60 человек. Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Сегодня в Афганистане проходят парламентские выборы.