15 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Украине

ХАРЬКОВ. УКРИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - В городе Харькове (Украина) горит дом престарелых, 15 человек погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Укринформ.

В Харькове пожарные ликвидируют пожар в двухэтажном жилом доме на улице Нижняя Гиевская. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«21 января в 15:03 в городе Харькове на улице Нижняя Гиевскя, 150 Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали», - говорится в сообщении.

Как отмечается, площадь пожара составляет 100 кв. м.

К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.



