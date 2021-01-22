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    20:50, 21 Январь 2021 | GMT +6

    15 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Украине

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    ХАРЬКОВ. УКРИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - В городе Харькове (Украина) горит дом престарелых, 15 человек погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Укринформ.

    В Харькове пожарные ликвидируют пожар в двухэтажном жилом доме на улице Нижняя Гиевская. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    «21 января в 15:03 в городе Харькове на улице Нижняя Гиевскя, 150 Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали», - говорится в сообщении.

    Как отмечается, площадь пожара составляет 100 кв. м.

    К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

    Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.



    Теги:
    Украина Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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