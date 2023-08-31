15 человек погибли при пожаре на швейной фабрике на Филиппинах

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - В четверг в результате пожара на небольшой швейной фабрике в спальном районе Филиппин погибли 15 человек, сообщил представитель пожарной охраны. Когда возник пожар, сотрудники фабрики спали. Большинство погибших — это рабочие фабрики и плотники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.



Среди жертв также были владелец фабрики и его ребенок, сообщили местные власти.

Три человека спаслись, выпрыгнув со второго этажа двухэтажной фабрики. Их доставили в больницу с травмами.

Из-за дождя и неправильно указанного адреса пожарным пришлось задержаться. Они прибыли на место через 14 минут после вызова.

Пожар был потушен за два часа. По словам чиновников, выясняются причины и обстоятельства случившегося.

На фабрике хранились горючие материалы и ткани, используемые при изготовлении одежды.

Строительство зданий, которые не соответствуют стандартам безопасности, и несоблюдение норм техники безопасности в прошлом уже приводили к смертельным пожарам на Филиппинах.

В результате пожара в ночном клубе «Озон Диско» в Кесон-Сити в 1996 году погибли 162 человека, еще 93 человека пострадали. В клубе тогда собралось около 400 человек в основном студенты, праздновавшие окончание учебного года. Как оказалась запасной выход был заблокирован. Пожар в «Озон Диско» стал одним из крупнейших по количеству жертв пожаров в ночных клубах в мире за последние десятилетия.