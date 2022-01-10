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    11:24, 10 Январь 2022 | GMT +6

    15 человек эвакуировали из снежных заносов в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в минувшие выходные спасатели вызволили из снежных заносов в районе им. Г. Мусрепова 15 человек, в том числе двоих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям, между селами Шукурколь и Новоселовка в снежном заторе оказались 5 легковых автомобилей. К ним выехали спасатели на снегоболотоходе ТРЭКОЛ.

    «В автомобилях находились 15 пассажиров, в том числе старики, женщины и двое детей. Один из автомобилей был неисправен. Семь человек эвакуировали на ТРЭКОЛе. Одновременно прибывший по помощь попавшим в беду людям погрузчик ТОО «Жасыл Есиль 2» расчистил дорогу, дав возможность автомобилям выехать своим ходом. Сломанный автомобиль отбуксировали в ближайший населенный пункт», - рассказали в пресс-службе.

    Напомним, в ночь с 7-го на 8-е января в регионе прошел дождь. Вечером 8-го января началась метель. Сегодня, 10-го января, в Петропавловске столбик термометра опустился до минус 18 градусов.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
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