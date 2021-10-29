15 человек эвакуировали из дома из-за пожара в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске загорелся балкон на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, через четыре минуты после сообщения о пожаре на место прибыли первые подразделения. Горели балконы на третьем и четвертом этажах. Огонь распространялся на пятый этаж и кровлю жилого дома. Из окна квартиры на третьем этаже шел сильный густой дым. Просил о помощи мужчина.

Из дома эвакуировали 15 человек, в том числе четверых детей. Через две минуты после прибытия пожарные выбили дверь задымленной квартиры, ползком проникли внутрь, чтобы спасти мужчину.

Распространение огня на верхние этажи крышу дома удалось предотвратить.

В тушении пожара задействовали семь единиц техники и 26 человек личного состава. Предварительная причина возгорания – курение.