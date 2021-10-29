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    18:29, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    15 человек эвакуировали из дома из-за пожара в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске загорелся балкон на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, через четыре минуты после сообщения о пожаре на место прибыли первые подразделения. Горели балконы на третьем и четвертом этажах. Огонь распространялся на пятый этаж и кровлю жилого дома. Из окна квартиры на третьем этаже шел сильный густой дым. Просил о помощи мужчина.

    Из дома эвакуировали 15 человек, в том числе четверых детей. Через две минуты после прибытия пожарные выбили дверь задымленной квартиры, ползком проникли внутрь, чтобы спасти мужчину.

    Распространение огня на верхние этажи крышу дома удалось предотвратить.

    В тушении пожара задействовали семь единиц техники и 26 человек личного состава. Предварительная причина возгорания – курение.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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