18:29, 28 Октябрь 2021 | GMT +6
15 человек эвакуировали из дома из-за пожара в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске загорелся балкон на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, через четыре минуты после сообщения о пожаре на место прибыли первые подразделения. Горели балконы на третьем и четвертом этажах. Огонь распространялся на пятый этаж и кровлю жилого дома. Из окна квартиры на третьем этаже шел сильный густой дым. Просил о помощи мужчина.
Из дома эвакуировали 15 человек, в том числе четверых детей. Через две минуты после прибытия пожарные выбили дверь задымленной квартиры, ползком проникли внутрь, чтобы спасти мужчину.
Распространение огня на верхние этажи крышу дома удалось предотвратить.
В тушении пожара задействовали семь единиц техники и 26 человек личного состава. Предварительная причина возгорания – курение.