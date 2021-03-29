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15 человек арестовала полиция за вербовку девушек для занятия проституцией в Бахрейне

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Марта 2021, 11:52
15 человек арестовала полиция за вербовку девушек для занятия проституцией в Бахрейне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Адилов Санжар рассказал о результатах расследования транснациональной преступной группы, которая вербовала девушек и отправляла их за рубеж для занятия проституцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело в отношении организаторов и участников транснациональной организованной группы из числа граждан Казахстана, России и Бахрейна, которые с 2016 по 2020 годы на территории нашей страны занимались вербовкой и отправкой девушек для занятия проституцией в Королевство Бахрейн. Всего установлено 39 потерпевших, являющихся жителями Шымкента и Туркестанской области», - сообщил Санжар Адилов на брифинге в МВД.

По его словам, всего признаны подозреваемыми 19 лиц, из которых арестовано 15, объявлены в международный розыск трое.

«Установлено также местонахождение 6 граждан РК, которые также были вовлечены в этот незаконный преступный бизнес и при взаимодействии МВД и Генеральной прокуратуры девушки смогли вернуться домой из Бахрейна, Турции, ОАЭ», - заключил спикер.

Напомним, в феврале 2020 года Посольство РК в Королевстве Саудовская Аравия при содействии полиции Бахрейна помогло освободить 21 гражданку Казахстана от сексуального рабства.


Борьба с преступностью   Ближний Восток   МВД РК   Общество  
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