15 беспилотников имеется на вооружении у МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал об оснащении спасателей робототехническими технологиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году в нормы оснащения профессиональных аварийно-спасательных служб и обеспечения кинологических служб (приказ МВД от 20.03.2015г. № 259) внесены поправки, предусматривающие приобретение соответствующих роботокомплексов. В текущем году проведена работа с отечественными производителями по формированию технических параметров робототехники», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, с учетом расположения объектов хранения боеприпасов в 12-ти регионах (в г.г. Нур-Султане, Шымкенте, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях) и возможных обрушений зданий и сооружений в 9-ти регионах (в г.г. Нур-Султане, Шымкенте, Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской областях) потребность в роботизированной технике составляет 57 единиц, из них 48 единиц пожарной и 9 единиц аварийно-спасательной робототехники.

«При этом, на вооружении спасательных подразделений МЧС имеется 15 беспилотных летательных аппаратов, применяемых для повышения эффективности аварийно-спасательных и поисковых работ, мониторинга обстановки при природных пожарах», - отметил зампремьера.

«По информации МЧС вопросы оснащения подразделений гражданской защиты роботизированной техникой, дополнительными беспилотными летательными аппаратами будут рассмотрены при уточнении республиканского бюджета на 2022 год исходя из возможностей доходной части бюджета и с учетом социально-экономической ситуации в стране», - заключил Р. Скляр.