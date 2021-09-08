15 автолюбителей задержали за гонки и дрифт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 водителей, участвовавшие в гонках, привлечены к административной ответственности. Автомобили нарушителей водворены на коммунальную стоянку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В Нур-Султане полицейские проводят рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД водителями транспортных средств по объездным трассам. Также наряды патрульной полиции отрабатывают излюбленные дрифтерами места крупных парковок.

С учётом жалоб жителей города, полицейские выявляют факты грубых нарушений Правил дорожного движения авто и мото-транспортом. От горожан часто поступают жалобы в полицию на громкие звуки и выхлопы транспорта, особенно в ночное время.

«Только за прошедшие выходные, выявлено более 15 фактов нарушений водителями требований ПДД. Водителями совершались опасные маневры, с нарушением установленных правилами дорожного движения требованиями. Имеются факты повреждения ими дорожного покрытия. Выявлен ряд транспортных средств, техническое состояние которых не отвечает требованиям соответствующих технических регламентов, стандартов, правил и руководств по их технической эксплуатации.

Наряду с этим, со всеми водителями проведена профилактическая беседа о недопущении таких нарушений в последующем», - сообщила пресс-служба ДП.