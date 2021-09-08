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    10:16, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    15 автолюбителей задержали за гонки и дрифт в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 водителей, участвовавшие в гонках, привлечены к административной ответственности. Автомобили нарушителей водворены на коммунальную стоянку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    В Нур-Султане полицейские проводят рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД водителями транспортных средств по объездным трассам. Также наряды патрульной полиции отрабатывают излюбленные дрифтерами места крупных парковок.

    С учётом жалоб жителей города, полицейские выявляют факты грубых нарушений Правил дорожного движения авто и мото-транспортом. От горожан часто поступают жалобы в полицию на громкие звуки и выхлопы транспорта, особенно в ночное время.

    «Только за прошедшие выходные, выявлено более 15 фактов нарушений водителями требований ПДД. Водителями совершались опасные маневры, с нарушением установленных правилами дорожного движения требованиями. Имеются факты повреждения ими дорожного покрытия. Выявлен ряд транспортных средств, техническое состояние которых не отвечает требованиям соответствующих технических регламентов, стандартов, правил и руководств по их технической эксплуатации.

    Наряду с этим, со всеми водителями проведена профилактическая беседа о недопущении таких нарушений в последующем», - сообщила пресс-служба ДП.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Правоохранительные органы
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