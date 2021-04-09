15 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Без ПЦР-справок прилетели в Казахстане 15 пассажиров, передает МИА «Казинформ».

«8 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 28 международных авиарейсов из Германии, КНР, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Из 4409 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4394 человек, без справок прибыло 15 граждан РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 14 рейсов, 2 429 пассажиров, со справками - 2 423, без справок - 6; в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 1230 пассажиров, со справками - 1221, без справок - 9; в аэропорт Шымкента – 4 рейса, 487 пассажиров, все со справками; в аэропорт Актау – 1 рейс, 142 пассажира, все со справками; в аэропорт Атырау – 1 рейс, 117 пассажиров, все со справками; в аэропорт Костаная – 1 рейс, 4 пассажира, все со справками», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК, опубликованном Тelegram -каналом МВК по нераспространению коронавируса.

По информации ведомства, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 21 граждан РК, прилетевших без справок 7 апреля, тестирование показало отрицательный результат.