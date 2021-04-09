15 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-справок
«8 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 28 международных авиарейсов из Германии, КНР, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Из 4409 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4394 человек, без справок прибыло 15 граждан РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 14 рейсов, 2 429 пассажиров, со справками - 2 423, без справок - 6; в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 1230 пассажиров, со справками - 1221, без справок - 9; в аэропорт Шымкента – 4 рейса, 487 пассажиров, все со справками; в аэропорт Актау – 1 рейс, 142 пассажира, все со справками; в аэропорт Атырау – 1 рейс, 117 пассажиров, все со справками; в аэропорт Костаная – 1 рейс, 4 пассажира, все со справками», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК, опубликованном Тelegram -каналом МВК по нераспространению коронавируса.
По информации ведомства, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
По результатам ПЦР-анализа, у всех 21 граждан РК, прилетевших без справок 7 апреля, тестирование показало отрицательный результат.